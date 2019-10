Fire musicals lavet på under et døgn skal hjælpe kræftsyge børn

Ét døgn til at lave fire forestillinger á 20 minutter. Det er opgaven for en række teaterfolk, der sammen skal stable en række forstillinger på benene i løbet af 24 timer. Pengene fra billetsalget går til Børnecancerfonden.

I løbet af de 24 timer mødes 40 professionelle kunstnere, hvoraf 16 er skuespillere, fire er komponister, fire er instruktører, fire er kapelmestre, fire er dramatikere, syv er musikere, og den sidste er kreativ producer, Hans-Christian Leonhard.

Hans-Christian Leonhard ser frem til, at gardinet trækkes mandag aften - kun et døgn efter holdet mødes. Et koncept han stødte på i udlandet.

- Jeg løb ind i 24 hour Play i New York, hvor man både lavede skuespil og musical. Jeg synes, det var et godt koncept. Især delen med musical kunne jeg lide, det er også den, jeg har bragt videre, fortæller Hans-Christian Leonhard.

Han er dog ikke den eneste fra holdet, der er spændt. Skuespilleren Joachim Knop ser frem til mandagens forestilling, og selv kan han også føle presset.

- Jo, men jeg elsker presset. Man er altid under pres, når man spiller teater. Det er nu. Det er her, siger Joachim Knop.

Sådan forløber de 24 timer Søndag aften klokken 22.00 : Holdet mødes på Højskolen Snoghøj. Alle har hver medbragt to rekvisitter som inspiration til de fire stykker. Skuespillerne har derudover medbragt mulige kostumer, en sang samt et ønske til en type rolle, de har lyst til at spille.

: Holdet mødes på Højskolen Snoghøj. Alle har hver medbragt to rekvisitter som inspiration til de fire stykker. Skuespillerne har derudover medbragt mulige kostumer, en sang samt et ønske til en type rolle, de har lyst til at spille. Søndag aften klokken 23.30 : Skuespillerne bliver sendt hjem. Nu går tekstforfattere, komponister, kapelmestre og instruktører ind i et rum for at vælge de skuespiller, de gerne vil arbejde sammen med. Det bliver til fire hold, der hver skal lave en musical. Til sidst går instruktører og kapelmestre i seng. Komponister og dramatikere skal hen over natten skrive en forestilling.

: Skuespillerne bliver sendt hjem. Nu går tekstforfattere, komponister, kapelmestre og instruktører ind i et rum for at vælge de skuespiller, de gerne vil arbejde sammen med. Det bliver til fire hold, der hver skal lave en musical. Til sidst går instruktører og kapelmestre i seng. Komponister og dramatikere skal hen over natten skrive en forestilling. Mandag morgen klokken 07.00 : Komponisterne og dramatikerne skal være færdige, for nu lukkes muligheden for at redigere i manus. Kapelmestre og instruktører ser manuskriptet til deres forestilling.

: Komponisterne og dramatikerne skal være færdige, for nu lukkes muligheden for at redigere i manus. Kapelmestre og instruktører ser manuskriptet til deres forestilling. Mandag morgen klokken 08.00 : Skuespillerne ser manuskriptet til deres forestilling.

: Skuespillerne ser manuskriptet til deres forestilling. Mandag for- og eftermiddag : De fire hold øver det meste af dagen. Alle hold får 55 minutter på scenen i Fredericia, hvor de kan øve med lys og lyd og se, hvor de skal stå på scenen.

: De fire hold øver det meste af dagen. Alle hold får 55 minutter på scenen i Fredericia, hvor de kan øve med lys og lyd og se, hvor de skal stå på scenen. Mandag aften klokken 20.00: Tæppet trækkes fra, og det første af de fire hold går på scenen. Resten af holdene optræder herefter.

Underholdning med baggrund i alvorlig forskrækkelse

Da Hans-Christian Leonhard skulle indføre konceptet med 24 timers teater for et velgørende formål, manglede han bare den sidste del af ligningen - nemlig det velgørende formål. Det nåede han dog hurtigt frem til.

- Da jeg tænkte på, hvem støtten skulle gå til, tænkte jeg: 'Hvad gør mest ondt i mig?'. Det ville være, hvis en af mine børn fik kræft, siger Hans-Christian Leonhard

Tanken om et kræftsygt barn kommer fra en virkelig oplevelse. For 20 år siden boede Hans-Christian Leonhard i Spanien med sin daværende kone og deres 9 måneder gamle søn. På en rejse til Tyskland fik Hans-Christian Leonhard sig noget af en forskrækkelse, da sekretæren til sønnens børnelæge ringede og sagde, at nogle prøver viste, at hans søn nok havde kræft.

- Jeg følte total afmagt. Kræft kan jo være en potentielt dødelig sygdom. Det er den ikke altid, men nogle gange er den, siger Hans-Christian Leonhard.

Det 20 år gamle opkald blev dog kun ved forskrækkelsen. Sønnen havde ikke kræft, og han lever i dag i bedste velgående. Han er endda musiker til mandagens forestilligen.

Alle deltagerne skulle hver medbringe to rekvisitter. I bunken på gulvet kan man finde bedeklokker, en gasmaske og en bamse. Foto: Rasmus Jensen

Det er ikke en 24-timers forestilling

I løbet af 24 timer skal fire musicals både skrives, instrueres og spilles. Derudover skal der også skrives musik til stykkerne.

Konceptet med de 24 timer er dog blevet misforstået.

- Vi er begyndt at kalde '24-timers musicals' noget andet, nemlig '24 timer for Børnecancerfonden'. Der var nemlig mange, som sagde, at de ikke gad sidde i teateret i 24 timer, siger Hans-Christian Leonhard.

Hele ensemblet mødes søndag aften på Snoghøj Højskole. Foto: Rasmus Jensen

Selv Hans-Christians Leonhards svigerforældre troede, der var tale om en længere forestilling.

- Mine kones forældre købte billetter til showet. På vej ud af døren spørger min svigerfar så: ’Hvad er det der 24-timers teater?’. Min svigermor svarede: ’Det ved du da godt. Det er 24 timers musicals, hvor du kan komme og gå som det passer dig', siger Hans-Christian Lenonhard og griner.

Det behøver man dog ikke, for alle stykkerne tilsammen varer kun en time og 20 minutter.