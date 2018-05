Musik på plejehjemmet: Der sker noget inde i kroppen

Beboerne på Filskov Friplejehjem får en musiker på besøg hver måned. Det giver liv i øjnene på plejehjemmets 36 beboere.

- Det er næsten vanskeligt at sige, hvad der sker. Der sker noget inde i kroppen og i sjælen. Jeg ved ikke, hvad det er. Vi liver op i sjæl og sind.

Ejner Olesen, der er beboer på Filskov Friplejehjem, er begejstret for det månedlige besøg fra musiker Ole Brandstrup. En gåtur i det grønne kan være godt nok, et glas vin til maden måske lige så, men der er intet som musik, der gør noget godt ældre demente mennesker.

- Jeg kan jo se, at ligemeget hvor jeg kommer, så vågner de ældre op og bliver glade. Så tænker jeg: Wow, det er helt det rigtige arbejde, jeg har valgt. Jeg bliver aldrig træt af at spille de samme numre igen og igen. Når jeg ser, at tågen letter for en dement, så giver det mening, siger Ole Brandstrup.

Ole Brandstrup er både ergoterapeut og musiker, så hver gang han besøger et plejehjem starter dagen ud med lidt motion. Og så står den ellers på gode gamle kendinge. Det helt store hit er "Der er lys i lygten lillemor." De velkendte melodier skaber glæde - særligt blandt de demente beboere.

- Vi kan se, at de demente beboere, som ikke har så meget sprog tilbage, begynder at synge med, når de hører de gamle sange, siger Dorte Thorsted Mouritsen, der er aktivitetsmedarbejder på Filskov Friplejehjem.

Hun ved, at deres beboere er enormt glade for Ole Brandstrups besøg.

- Der er flere, der kan genkende ham. Også vores meget demente beboere. Så han må gøre et stort indtryk. Det ved jeg, at han gør.

Ole Brandstrup kommer fast på fem plejehjem, hvor han tager 800 kroner for 45 minutters sang og bevægelse. Ejner Olesen og hans medbeboere ville ikke være besøgene foruden.

- Vi glæder os altid sådan. Der var en beboer, der havde tid ved lægen en dag Ole skulle komme. Hun ville have aflyst tiden. Det ved jeg ikke, om hun fik, men det håber jeg, for så har hun sikkert sparet et par tabletter nede ved lægen, siger Ejner Olesen.

