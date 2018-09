Musik, trafiksikkerhed og lastbiler på skoleskemaet

Tirsdag besøgte den landsdækkende kampagne for trafiksikkerhed ‘Lastbilskaravnen’ Varde.

“Du skal blive bag ved lastbilen, hvis dine knogler ikke skal sige knæk”.

Sådan lyder et af de rim, som børnene sang med på, da Lastbilskaravanen tirsdag besøgte Varde.

Over 500 elever fra kommunens 0-2. klasser var samlet for at lære om trafiksikkerhed, hvor fokus var på den kritiske zone foran højre hjul.

- Lastbiler fylder enormt meget ude i trafikken. De transportere langt størstedelen af alle varer i Danmark, og derfor har vi et socialt ansvar for at fortælle, hvordan man skal opføre sig ude i trafikken, når man møder en lastbil, fortæller Malene Vitus, kommunikationskonsulent i ITD.

Det er især højresvingsulykker, som kampagnen ønsker at forebygge. Derfor har de lagt røde måtter rundt om lastbilernes højre fordæk, så børnene kan se de kritiske zoner, som de skal blive væk fra.

- Der sker ikke særlig mange højresvingsulykker, men når de sker, så er de super tragiske, og derfor skal vi bare undgå dem. Vi håber på, at jo mere fokus vi sætter på det, jo flere liv kan vi redde, fortæller Malene Vitus, kommunikationskonsulent i ITD, Malene Vitus.

Et trafiksikkerhedsunivers

Lastbilskaravanen er del af den landsdækkende kampagne for trafiksikkerhed og besøger over 2.500 elever på en uge i hele landet. 55 lokale vognmænd deltager, mens ‘Magda’, som er hovedpersonen i en børnebog skrevet til kampagnen, synger, danser og fortæller om trafiksikkerhed og lastbiler.

- De har sunget og danset sammen med Magda, og de har lært rim, som vi håber, at de vil huske, når de står ude i trafikken Malene Vitus.