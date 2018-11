Musiker vil lokke dig ind i Den Sorte Box

Psykolog og musiker Gert Barslund præsenterer sin nye musik i et mørkt rum, folk uvidende skal gå ind i.

Ja, den er sort. Boksen. Helt sort. Og der er helt mørkt inde i boksen.

Den står på Hovedbiblioteket i Esbjerg. Her kigger mange bare undrende på den. mens andre tager mod til sig og følger opfordringen, der står på boksen. Nemlig at hente et sæt høretelefoner, lukke døren op og sætte sig ind i boksen. Og trykke på knappen.

Øjne i mørket

En tv-skærm tændes. Et par øjne kigger på dig, men ansigtet er malet sort. Og så skal vi ikke afsløre mere, men hoppe til næste del: Musikken begynder sammen med en video, hvor en kunstner er i gang med at male et billede til musikken.

Disse øjne ser på dig og en stemme lyder i rummet.

Det er Gert Barslund, psykolog, musiker og sangskriver, der med installationen på biblioteket vil præsentere to af sine ni nye sange, der tilsammen udgør pladen Black Box.

Lukker alt ude

Men hvorfor putte folk ind i en sort boks for at høre hans sange?

- Jeg vil gerne prøve at udelukke alle udefrakommende sanseindtryk, så man kan koncentrere sig om det vigtige. Vi har så travlt med alt muligt - mobiltelefoner og så videre - men hvis vi skal fordybe os, er det godt at lukke døren for al "støjen", siger han.

I et fangehul

Gert Barslund står bag det Danish Music Awards-nominerede projekt "Flygtningestemmer". Han har desuden produceret "Sange fra hospice" og "Musikkens kraft", der hver især handler om folk i svære situationer.

Den første video og sang i boksen handler om en syrisk mand, der en tilfældig dag bliver anholdt og nu sidder i et fangehul med en højst usikker fremtid.

Vil give lys til andre

Ellen Krogh Skjølstrup tager mod udfordringen - og opfordringen og åbner døren til den sorte boks. Og måske også døren til noget andet inde i sig selv. Bagefter siger hun:

- Man får lyst til at give lys til andre, og får spurgt mig selv, om jeg gør det. Det gør jeg måske, men gør jeg det nok?

Håb i sammenholdet

Hendes veninde Janê Gad Akrawi prøver også den sorte boks.

- Jeg kan godt lide den måde det dystre fængselsmiljø var bygget op på, men samtidig så positivt med det sammenhold, der var mellem fangerne, siger hun.

Senere fredag eftermiddag kom sangene ud i lyset på Hovedbiblioteket. Gert Barslund og et band spillede numrene fra Black Box.

Du kan lytte til albummet lige her.