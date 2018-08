Musikerne kalder det verdens bedste festival

Tønder Festival har aldrig problemer med at fylde et hul i programmet. Musikerne springer gerne til ved afbud, forklarer festivalens kunstneriske leder Maria Theessink, der sætter lighedstegn mellem tilfredse musikere og glade publikummer.

Lørdag morgen vågnede Maria Theessink til en træls mail. Et band kunne ikke stille op til deres koncert, fordi instrumenterne ikke var ankommet med deres fly. Men hjælpen er aldrig langt væk på Tønder Festival.

- Heldigvis har vi jo musikere på lager, så der er altid nogle, som er klar til at springe til, fortæller Maria Theessink, der altid kan regne med hjælp fra de andre musikere i sådan en situation.

Rigtigt mange kalder det verdens bedste festival. Maria Theessink, kunstnerisk leder, Tønder Festival

- De siger bare “ja, tak fordi du spurgte. Det er en ære, det vil vi gerne”. De siger ikke, “det koster 20.000 ekstra”, fortæller hun.

Det er ikke usædvanligt, at mange af musikerne bliver op til en uge i Tønder, og det er ifølge Maria Theessink noget unikt for Tønder.

- Rigtigt mange kalder det verdens bedste festival. Vi passer rigtigt godt på dem, og gør vores bedste for at hjælpe dem med, hvad der end måtte være af problemer.

Tilbagemeldingerne fra musikerne går ofte på, at de føler det som at være på ferie.

Otte navne klar til 2019 Finbar Furey (Irland)

Chris Smither (USA)

Jenn Grant (Canada)

Old Man Luedecke (Canada)

Leslie Stevens (USA)

Caitlin Canty (USA)

The Tweed Project (England, Skotland)

James Keelaghan (Canada)

- Det er jo fordi de får lov at være samme sted i flere dage, hvor de normalt ankommer, spiller og rejser igen og hele tiden skal videre. Her får de lov at være i fire-fem dage, nogle er her faktisk en uge, hvor de får lov at falde ned, siger Maria Theessink, der er overbevist om, at det smitter positivt af på publikum, hvis musikerne er tilfredse.

- Publikum kan mærke en ægte spilleglæde, mener hun.

Arbejdet med næste års festival er allerede i fuld sving. Allerede nu er der skrevet kontrakt med otte kunstnere til festivalen i 2019, som finder sted 22.-25. august. (se faktaboks)