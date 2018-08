Musikfest tager højde for brandfare

Arrangørerne af Musik i Gryden har sat masser af spande op til rygerne for at hindre, at et cigaretskod sætter ild til den tørre natur. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD

Frygt for brand har fået arrangørerne af Musik i Gryden i Grindsted til vande parkeringspladsen og de advarer gæsterne mod brug af åben ild. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD

Parkeringspladsen er vandet og der er sørget for spande med sand til askebægre for at sikre dagens musikfest i Grindsted mod brandfaren.