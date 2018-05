Musikfestival søger stadig frivillige

Jelling Musikfestival begynder om et par uger. Der er stadig ledige vagter, hvis man har lyst til at arbejde som frivillig og få adgang til festivalen.

Hvis du har kalenderen fri i den sidste weekend i maj, og hvis du er vild med musik, så kan du stadig nå at blive frivillig på årets Jelling Musikfestival, der stadig har ledige vagter.

Onsdag meldte festivalen ud, at alle partout- og to-dags-billetter er udsolgte. Der er stadig endagsbilletter i salg, men du har altså også muligheden for at blive frivillig hjælper.

I så fald skal du arbejde seks timer under festivalen, og så kan du ellers nyde alt den musik og festivalstemning, du kan rumme. Blandt andet er store danske navne som Thomas Helmig og Nik & Jay på plakaten sammen med internationale navne som James Blunt og Nickelback.

Her kan du læse, hvordan du bliver frivillig på festivalen. Et er kravene er, at du er fyldt 18 år.