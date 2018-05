Musikønsker til næste år: Pattesutter, Lady Gaga og Lukas Graham

Musik i Jelling: Hvad var godt i år?, og hvad ønsker du dig til næste år? Det spurgte vi søndag nogle af festivaldeltagere om.

En mini-rundspørge blandt nogle af deltagerne ved Jelling Musikfestival afslører, at der er tilfredshed med årets musikprogram. Samtidig er ønskerne til næste års udgave af festivalen i nogle tilfælde voldsomt ambitiøse. Læs selv her:

Katrine Gru, Vesterlund Efterskole:

- Det fedeste var Karl William, for han var bare mega cool. Næste år kunne det være sindsygt, hvis Lady Gaga kom.

​Nanna Grønbæk Villumsen, Vesterlund Efterskole:

- Det fedeste i år var Dizzy Mizz Lizzy, og det ville kunne være mega fedt, hvis Lukas Graham kom næste år.

liver Weidch Christensen, Vrå:

- Jeg var virkelig imponeret over The Minds Of 99. I år har jeg savnet Suspekt og L.O.C.

Andreas Højen, Hjørring:

- Også vild med The Minds Of 99, men Nik & Jay var godt nok også gode. Jeg er ret stor fan af en discokunstner, der hedder Marvelous Mosell, så det kunne være fedt at få ham. Han kunne virkelig sparke en fest i gang.

Jeppe Sørensen, Års:

- The Minds Of 99 var bedst i år. Jeg synes, at Suspekt klart mangler i år. Og L.O.C.

Lise Rohde, Brejning:

- Det bedste, jeg har hørt i år, er Black Sabbath Tribute. Næste år? Jamen, jeg kan godt lide at blive overrasket, så bring it on whatever.

Niklas Rasmussen, Horsens:

- Det bedste musik var Dizzy Mizz Lizzy, og jeg håber, Pattesutter kommer næste år.

Markus Danielsen, Skanderborg:

- Kesi var det bedste i år, og næste år vil jeg rigtig gerne høre Joyner Lucas.

Mathias Ågaard, Aarhus:

- Det bedste var Djämes Braun og Rasmus Seebach, næste år må Pattesutter, Johnny Deluxe og Johny Cola gerne komme.