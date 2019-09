Pumarygter i Sydjylland: Myndigheder venter på sikre beviser

Flere øjenvidner fortæller, at de har set et stort kattedyr, der måske er en puma. Men der skal sikre beviser til, før politi eller myndigheder er klar til at undersøge rygterne nærmere.

Er det et farligt kattedyr, der lige nu går frit rundt i den jyske natur, eller virker det helt usandsynligt. Lige nu forholder de forskellige myndigheder sig afventende blandt andet, fordi der ikke findes håndfaste spor, der dokumenterer, at det er tale om en puma. - Vi kender godt sagen, men har ikke set håndfast dokumentation såsom DNA-spor eller fotodokumentation, siger miljøplanlægger Lasse Jensen fra Miljøstyrelsen. Mijøstyrelsen er den myndighed, der tager sig af ulven i Danmark, men det sker, fordi ulven er beskyttet i forhold til EUs habitatdirektiv. Læs også ZOO-direktør om pumarygter: - Det eneste alternativ er, at det er en lille løve Pumaen er ikke fredet Flere andre rovdyr som for eksempel en brun bjørn eller en los er også fredet i Europa. Men det gælder altså ikke en puma. - Hvis der er en puma løs, er det tale om et farligt eksotisk dyr, der ikke hører hjemme i vores natur, og hvis det er dokumenteret, at det er en puma, så er det politiets opgave at tage sig af den slags dyr, siger Lasse Jensen til TV SYD. Ifølge de beretninger, der har været fremme de seneste måneder, er et stort kattedyr set flere forskellige steder. Blandt andet flere gange omkring Vejle. Men selvom der sidder mange hundrede vildtkameraer rundt omkring i naturen, er der, til Mijøstyrelsens kendskab, ikke taget et billede, der beviser, at der er en puma løs. Læs også Kvinde fik en overraskelse i sin bil: - Måske så jeg en puma? PUMA Pumaen tilhører kattefamilien, den har en ensfarvet gulbrun pels, den er 60-70 centimeter høj og kan blive omkring to meter lang.

Den vejer mellem 35 og 100 kilo, hvor hunnen er den mindste.

Pumaen levet normalt i Nord-, Mellem- og Sydamerika, hvor der er passende med byttedyr og gode skjulesteder.

Den er et rovdyr og æder altså kun kød. Helst fra store pattedyr, men også vaskebjørne, harer, kaniner, rotter, mus og fugle.

Pumaen foretrækker frisk kød og æder derfor sjældent ådsler.

Pumaen kan knurre, hvæse og udstede en sjov fuglelignende kald, og så kan den - ligesom huskatten - spinne.