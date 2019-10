Mystiske dyr besøger Givskud Zoo

Efterårsferie indbyder til hygge, men i Givskud Zoo – Zootopia har uhyggen bredt sig. Mystiske dyr med mange myter har indtaget dyreparken.

Har du set Loch Ness-uhyret?

En kæmpe søslange hævdes at være set i den skotske sø, Loch Ness. Frygten spreder sig, men tag det helt roligt, det er flere årtier siden, at uhyret påstås at være set i søen.

Søslangen og mange andre mystiske dyrs eksistens bliver diskuteret, for har mennesker set dem, eller ej?

I efterårsferien inviterer Givskud Zoo – Zootopia besøgende til at blive fascineret og skræmt af de mystiske dyr og myterne om dem.

- Vi synes, der er nogle rigtig gode historier i de mystiske dyr. Nogle af dyrene findes, men der er også de dyr, vi ikke ved om findes. Det håber vi, kan skabe en fascination og åbne folks øjne til at se, at der kan være mere, end det vi blot kan se, siger Lasse Stærdal Simonsen, biolog i Givskud Zoo – Zootopia.

Fascinerende verden

Biologen håber også, at udstillingen får de besøgende tættere på myterne om de mystiske dyr, for der kommer mange nye arter til.

- Ude i naturen, hvor arterne hører til, findes der hvert år mellem 17-18.000 nye arter. Jeg håber, at især børnene bliver fascineret af den verden, som er uden for vores vinduer, siger Lasse Stærdal Simonsen, som fortæller om nogle af de myter, de besøgende kan møde i Givskud Zoo – Zootopia.

- I Himalaya anser folk yetien for at være en art, ligesom alle andre. Folk i Vesten ser dyret, som noget nogen måske har fundet på, så der er stor tvivl, om det her dyr overhovedet findes, siger biologen om det dyr, som Vesten kalder for den afskyelige snemand.

Hele programmet for efterårsferien i Givskud Zoo - Zootopia, kan læses her.