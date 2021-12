Når Fræhr bliver 'helt til hest' - skal Frank klædes på til et nyt liv

Han skulle blive den sidste borgmester nogensinde i Brørup Kommune.

Op til det næste kommunalvalg i november 2005 blev det nemlig besluttet, med daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (Venstre) og daværende Indenrigs - og Sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen (Venstre), i spidsen, at 275 kommuner skulle blive til markant færre.

98 kommuner endte man på efter forhandlinger mellem de forskellige kommuner. I Brørup betød det en sammenlægning med naboerne Holsted, Vejen og Rødding kommuner.

En sammenlægning, som Egon Fræhr af vælgerne og de valgte blev sat i spidsen for, og med de kommuner, der var i spil, lå en sammenlægning lige til 'højrebenet', husker han.

- Det har jo været sådan at Vejen, Brørup og Holsted, de har haft tradition for at have et vist samarbejde på nogle punkter. Så det var ikke så mærkeligt at de tre kommuner skulle gå sammen. Det var lidt anderledes, at Rødding skulle med. Kongeåen gik ned i mellem. Det var jo Sønderjyllands Amt, men det hang sådan sammen, og det var en rigtig god beslutning.

Uanset hvad så var der dog tale om fire forskellige områder, og det var en udfordring at få dem integreret i en stor kommune.

Det er klart, når fire kommuner skal vokse sammen, så skal man hele tiden være bevidst om, at der var et særkende for de enkelte kommuner forud - og det må man så arbejde med, siger Egon Fræhr.