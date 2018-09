Når Jens Jakob puster bobler, glemmer børnene, at de har ondt

Navneskiltet, der er lavet af Lego, understreger, at Jens Jakob er et stort legebarn.

Og selvom han også kan finde på at bygge med Lego i sin fritid, er der ikke noget Peter Pan på Ønskeøen over ham, forsikrer han. Han synes bare, leg er skægt.

Derfor synes han også, det er fedt, at han kan få lov til at lege sig igennem en stuegang.

For når de små patienter kravler ned under bordet eller gemmer sig under dynen, fordi der er trygt at være, må Jens Jakob kravle med for at undersøge dem.

Det er heller ikke ualmindeligt, at Duplo-klodser og andet legetøj bliver en del af selve undersøgelsen. Med en figur i hånden kan han for eksempel få et barn til at kigge op eller ned eller finde ud af, om det gør ondt, når figuren ”går” på benet.

Det er enormt vigtigt for ham, at børnene synes godt om ham.

- Jeg kan ikke lide, hvis børnene er sure, når jeg går. Så har det ikke været et rart møde, og så synes de, at læger er dumme. Det skaber mistillid, forklarer han.