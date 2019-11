Nabo til el-motorvej: De skylder os at lægge kablerne i jorden

Morten Krøyer fra Omme har udsigt til at få 35 meter høje kabelmaster lige uden for sit hjem. Foto: Lucas Mæng, TV SYD

De mennesker, som ikke glæder sig over udsigten til store højspændingsmaster, får nu hjælp fra klima- energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen. På det seneste er der rejst tvivl om, hvor mange af den 170 kilometer el-motorvej fra Holstebro til den dansk-tyske grænse, der kan graves ned.

Tidligere lød meldingen på 15 procent, hvilket svarer til godt 26 km. Det har ikke været ”teknisk muligt” at grave det hele ned, har forklaringen lydt fra Energinet. Det viser sig nu, at det måske alligevel er muligt, og det har sat sindene i kog hos naboerne.

- Jeg synes, man skal vente med den kabelføring, indtil man kan lægge kablerne i jorden. Det skylder man os og de mange mennesker langs linjeføringen, siger Morten Krøyer nabo til kabelføringen i Omme, til TV SYD.

Den vedtagne løsning med højspændingsmaster det meste af vejen koster 3,3 milliarder kroner. En fuldstændig kabelføring vil derimod koste det tredobbelte, nemlig 10,4 milliarder kroner. Det faktum bliver ifølge ham afgørende.

- Det er meget fint, de indkalder til høring, men jeg er bekymret for, om det er økonomien, der kommer til at styre processen, siger Morten Krøyer.

Minister indkalder til eksperthøring

Dan Jørgensen (Soc.dem) har nu bedt Energistyrelsen om at afholde en teknisk eksperthøring på Christiansborg om, hvorvidt det er muligt at lægge mere end 15 procent af den planlagte 170 kilometer lange højspændingslinje fra Holstebro til Tønder ved grænsen i jorden.

- Jeg synes, der i offentligheden har været rejst mange spørgsmål, som jeg godt kan forstå, folk gerne vil have svar på. Derfor har jeg bedt Energistyrelsen om at lave en eksperthøring på Christiansborg, hvor alle relevante eksperter kan inddrages, siger ministeren til TV SYD.

Klima- energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen indkalder til eksperthøring om højspændingkabler og -master. Foto: Maiken Brusgaard Christensen, TV 2

Han vil gerne én gang for alle have slået fast, hvad der er op og ned i sagen. Energinets konklusion om, at det ikke var muligt at grave hovedparten af kabelføringen ned, blev det canadiske firma WSP om at efterprøve i en uvildig rapport. Nu skal eksperthøringen så kaste endeligt lys over forvirringen

- Så vi én gang for alle kan få slået fast, hvad der er facts, og hvad der er naturvidenskab, og hvad der er holdning. Det synes jeg faktisk, borgerne fortjener, siger Dan Jørgensen, der ønsker fuld åbenhed i processen.

Intet at komme efter

Når ministeren spørger i sit eget embedssystem, om der er kommet nye ting på bordet, får han svaret "nej, det er der ikke".

- Jeg er blevet forsikret om i mit system, som jeg har tryktestet efterhånden mange gange, at der er ikke noget at komme efter i forhold til den tekniske del, siger han.

Eksperthøringen finder sted “hurtigst muligt”. Der skal kaldes eksperter ind - også fra det uvildige firma WSP fra Canada. Derfor ligger en dato endnu ikke fast.