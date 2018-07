Naboer frygter stenkastere: Det er fuldstændig sindssygt

Naboer til motorvejsbroen, hvor der mandag aften muligvis er kastet en betonflise ned på en bil, er bekymrede. En rigtig skidt udvikling, mener de.

Lea Larsen fra Hovslund er bekymret.

En 44-årig bilist på Sønderjyske Motorvej blev mandag aften kort efter klokken 18 ramt af en stor genstand, som muligvis blev kastet fra en nærliggende motorvejsbro.

Hun og de omkringboende naboer til broen blev efter hændelsen kontaktet af politiet, som i mange timer ledte i området efter genstanden.

- Politiet spurgte, om vi havde hørt et eller andet eller lagt mærke til noget usædvanligt, men det har vi faktisk ikke, fortæller Lea Larsen.

- Man tænker lige en ekstra gang, når man kører under en bro

Efter politiet havde været forbi familien Larsen, ringede hun rundt til naboerne for at høre, om det var en af dem, der var blevet ramt af genstanden - noget Lea Larsen frygter også ville kunne ske for hende.

- Jeg synes, det er fuldstændig sindssygt, og man bliver også selv nervøs for at køre på motorvejen. Man tænker da lige en ekstra gang, når man kører under sådan en bro, og nu hvor det sker ved højlys dag, så er det endnu mere skræmmende, siger Lea Larsen.

Også Lone Jensen, der er nabo til motorvejen, er mærket af hændelsen mandag aften.

- Det er noget grimt noget, at nogen synes, det er spændende at gøre sådan noget. Det er forfærdeligt, siger Lone Jensen.

Efter mange timers søgen omkring motorvejsbroen ved Hovslund nær Rødekro, fandt Syd- og Sønderjyllands Politi mandag aften et stykke af en betonflise, som formenlig er den genstand, som ramte bilen.

Politiet kan dog endnu ikke med sikkerhed slå fast, om det, der har ramt bilen, bevidst er kastet fra motorvejsbroen. Det kan også være tabt fra et køretøj, der kørte over broen.