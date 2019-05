Naboer til flyvestation: Politikerne skal på banen nu

Støjmålinger fra flyvning med kampfly offentliggjort på borgermøde i Skrydstrup torsdag aften. Folketingspolitiker vil mødes med naboerne til lyttemøde.

Onsdag havde Forsvaret inviteret et norsk F-35 kampfly til Skrydstrup for at lave larm for lokalbefolkningens skyld. Nu inviterer naboerne til flyvestationen politikerne til at komme på banen for at sikre, at lokalbefolkningen bliver kompenseret for den øgede støj.

Syv steder omkring Flyvestation Skrydstrup blev der målt støj fra både et F-35 kampfly og de nuværende danske kampfly, F-16, så man kunne sammenligne.

Tidligere støjberegninger, der har været meget mere omfattende, vil dog danne grundlag for den kompensationsmodel, der gerne skulle ligge klar efter sommerferien. Inden det kommer så langt, så foreningen “Flyvestationen Skrydstrups Naboer” gerne, at de folkevalgte politikere kom på banen.

- Forsvarsministeriet skal fremlægge en model, og så er det politikerne, der skal træffe beslutningen i anlægsloven, og derfor vil vi rigtigt gerne snart have nogle politikere i tale i den her anledning, siger foreningens formand Agnes Rosenlund.

Naboer glade for beregninger

Resultatet af støjmålingerne onsdag var, at F-16 i tre af syv tilfælde larmede mere end det nyere F-35. Men den kendsgerning udleder Agnes Rosenlund ikke meget af.

- Jeg synes, det er svært at konkludere noget på, fordi det var jo kun et enkelt fly af hver slags, vi hørte, og det er en helt anderledes lyd end, når der kommer flere fly efter hinanden eller der letter 10-12 fly lige efter hinanden. Jeg synes derfor, at det er svært at konkludere ret meget ud fra den undersøgelse, mener hun og tilføjer:

- Vi er glade for, at det er flystøjsberegningerne (fra april, red.), der skal danne grundlag for kompensationsmodellen. Og det er i sidste ende de folkevalgte politikere, der skal tage stilling til, hvordan området her skal kompenseres.

Lyttemøde på vej

Folketingsmedlem Hans Chr. Schmidt (V) fra Vojens oplyser over for TV SYD, at han allerede har været i kontakt med Agnes Rosenlund. De er ifølge den tidligere minister enige om at holde et møde i nær fremtid.

- Jeg synes, vi skal holde et lyttemøde, mens naboerne har det hele i frisk erindring. Jeg vil gerne lytte til deres oplevelser og frustrationer. Jeg har også foreslået det til Jesper Petersen (S), der sidder i forsvarsudvalget, fortæller han til TV SYD.

Hans Chr. Schmidt var onsdag selv i Skrydstrup på Bjergvang for at høre flyene.

- Jeg holder både øje med det og gør noget aktivt. Jeg kunne da nok høre, at der var forskel på de to fly, siger han.

Både Jesper Petersen (S) og Hans Chr. Schmidt (V) har begge tidligere involveret sig i sagen om de nye kampfly og støjpåvirkningerne i Skrydstrup og omegn.

Nye målinger ikke relevante for kompensation

Det er endnu usikkert, hvor mange boliger, der enten skal opkøbes eller støjsikres som konsekvens af jagerflyene og de nye støjberegninger.

Forsvarsministeriet har tidligere oplyst til TV SYD, at de endelige kompensationsmodeller først ligger klar efter sommerferien.

De nye målinger vil ikke indgå i det grundlag, Forsvarsministeriet laver den kommende kompensationsmodel på.

- Den lille demonstration, vi lavede i denne uge, repræsenterer kun en meget, meget lille del af det samlede aktivitetsniveau, og derfor er det simpelthen for usikkert at basere en kompensationsmodel på det, siger Per Pugholm Olsen, der er koncernstyringsdirektør hos Forsvarsministeriet, til TV SYD.