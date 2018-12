Naboer til flyvestation Skrydstrup: Tilliden har lidt et knæk

Forsvarsministeriet lovede i foråret nye støjberegninger til naboerne til flyvestation Skrydstrup. Men de beregninger må naboerne kigge langt efter på aftenens borgdermøde i Vojens.

For naboerne til flyvestation Skrydstrup er der efterhånden en lang tidslinje med støjgener, ubesvarede spørgsmål og tilbageholdte oplysninger, der strækker sig flere år tilbage.

Nu kan naboerne føje endnu en skuffelse til listen.

- Forsvarsministeriet meddelte i marts, at de ville være klar med nye støjberegninger for de kommende F-35 kampfly, men nu siger de, at de ikke kan nå det, fortæller Agnes Rosenlund, der er formand for Flyvestations Skrydstrups Naboer.

Tilliden har lidt et knæk, men alle har lov at vise, at de kan og vil forbedre sig. Agnes Rosenlund, formand, Flyvestation Skrydstrups Naboer

Naboerne til flyvestation Skrydstrup lever i dag med støjen fra de gamle fly, og noget tyder på, at støjen bliver værre om fem år, når F-16 flyene skal udfases og erstattes af de nye F-35.

- Det er ærgerligt, at vi nu skal vente endnu længere. For vi har allerede ventet i spænding i lang tid på resultatet, siger Agnes Rosenlund.

Skeptiske overfor nye beregninger

Frygten for støjen i fremtiden er ikke blevet mindre, siden det i december for to år siden kom frem, at Forsvarsministeriet har tilbageholdt oplysninger om, at de nye kampfly vil overstige de tilladte støjgrænser.

- De har før præsenteret os for beregninger, som ikke var brugbare. De var urealistiske, og piloterne kunne ikke flyve efter dem. De nye beregninger skal være konkrete, så vi kan forholde os til dem. Ellers er det uholdbart, siger Agnes Rosenlund.

De har før præsenteret os for beregninger, som ikke var brugbare. Agnes Rosenlund, formand, Flyvestation Skrydstrups Naboer

Oven i det følger historier om fortrolige lister over støjplagede boliger, og at de nuværende F-16 fly i flere år har fået lov til at larme mere end tilladt.

- Tilliden har lidt et knæk, og vi vil være skeptiske overfor det næste, som de præsentere for os, men alle har lov at vise, at de kan og vil forbedre sig, siger formanden.

Hellere forsinkede end urealistiske

Forsvarsministeriet skriver i en pressemeddelelse, at de de sidste måneder har arbejdet med at finde den rigtige balance mellem flyvesikkerhed, operative behov og flystøj.

Det er en kompleks opgave, skriver de, og de erkender derfor, at de ikke når i mål inden den 6. december som lovet.

De nye beregninger er udskudt på ubestemt tid. Derfor må naboerne til flyvestationen væbne sig med tålmodighed indtil de kan få at vide, hvad der skal ske med deres hjem - hvem der eventuelt skal eksproprieres og hvem, der må leve med støjen.

- Vi vil hellere have, at de er forsinkede, hvis det betyder, at beregningerne så er ærlige og realistiske, siger Agnes Rosenlund.