Naboer til kampfly får deres vilje

Hangaren til de nye F35-kampfly bliver flyttet, dermed har naboernes kamp haft effekt.

De støjtruede naboer til flyvestation Skrydstrup får torsdag aften en opløftende nyhed ved et borgemøde afholdt af Forsvarsministeriet.

De har kæmpet for, at hangaren til de nye F-35-kampfly får en anden placering, end den, der var planlagt til at starte med, og hvor konsekvenserne vil ramme færre.

Den kamp har nu båret frugt.

I en flyer, der bliver delt ud ved mødet, står, at hangaren til de nye fly bliver flyttet til det sydvestlige hjørne af flyvestationen i stedet for det nordvestlige hjørne, som det oprindeligt var planen. Det betyder også, at behovet for at eksproprieringen af jord til byggeri bortfalder.

Der vil stadig være overskridelser af de vejledende støjgrænser for terminalstøj om aftenen og natten, under opstart og nedlukning, men det bliver i mindre grad, end ved den placering, der oprindelig var planlagt. Aften og natflyvninger forventes at foregå i en mindre del af året, som det også er tilfældet i dag.

