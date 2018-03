Naboer til kampfly inviteret til endnu et borgermøde

I aften inviterer Forsvarsministeriet til borgermøde om de nye F-35-kampfly i Vojenshallerne.

De omdiskuterede F-35-kampfly er i dag på dagsordenen i Vojenshallerne.

Forsvarsministeriets Material- og Indkøbsstyrelse inviterer klokken 19.00 torsdag aften til stort borgermøde i den sønderjyske by.

På mødet vil ministeriet orientere om status på de foreløbige støjberegninger.

Tilbage i december 2017 besluttede forsvarsministeren at iværksætte yderligere støjberegninger af de kommende F-35-kampfly.

Beslutningen kom, efter at knap 500 borgere gav udtryk for deres frustrationer til informationsmøde om de nye F-35-fly på Flyvestation Skydstrup. Det skriver Haderslev Kommune på kommunens hjemmeside.

De nye F-35-kampfly støjer betydeligt mere end de nuværende F-16-kampfly, og det kan gå ud over de nærmeste naboer, hvis ejendomme risikerer at miste væsentlig værdi. Nogle af naboerne kan risikere at blive tvangsflyttet.

Der er indkøbt 27 F-35-fly, der efter planen bliver leveret løbende over fem år fra 2021.