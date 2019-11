Naboer til kommende elmaster føler sig holdt for nar: - Det er noget svineri

Morten Krøyer bliver nabo til de kommende elmaster. Han er vred over, at han har været holdt for nar. Foto: Lucas Mæng, TV SYD

De har udsigt til flere hundrede højspændingsmaster. Mere præcist 438 master. Højde: 35 meter. Derfor har naboerne til den kommende elmotorvej kæmpet for at få ledningerne lagt i jorden. Det har ikke været ”teknisk muligt”, har forklaringen lydt fra Energinet. Det viser sig nu, at det er muligt, og det har sat sindene i kog hos naboerne.

- På rigtig godt jysk, så synes jeg, at det er noget svineri. Det er skræmmende, at man bestemmer sig for en holdning, så køber man sig til den og pådutter os den, siger Morten Krøyer fra Omme.

- Det er foragteligt. Hvis vi skal tro på demokratiet her i landet, så er der også nødt til at være åbenhed. Vi er nødt til at kunne stole på de oplysninger, som bliver givet, siger Vita Zenner fra Omme.

Det er teknisk muligt

Vreden er brudt ud efter flere eksperter i en artikel i Jyllands-Posten den 3. november vurderede, at det er teknisk muligt at undgå højspændingsledninger og master, som skal strække sig i landskabet på en 170 kilometer strækning fra Idomlund ved Holstebro over Esbjerg og til den dansk-tyske grænse.

Den daværende transportminister gik ellers med til at lade et uvildigt firma efterprøve Energinets konklusion, om at det ikke var teknisk muligt. Resultatet blev offentliggjort sidste år, og det var ikke til at tage fejl af. Den konkluderede, at det ikke var teknisk muligt.

Nu er det så kommet frem, at det ikke var teknisk muligt under de forudsætninger, som Energinet havde lagt ned over undersøgelsen. De forudsætninger bad Energinet om, at det eksterne firma WSP skulle holde sig til i den uvildige rapport.

Selskabet havde ellers vurderet, at det teknisk set godt kunne tænkes, at det var muligt at lægge kablerne i jorden. Men det kom ikke med i rapportens konklusion.

En mulig men dyr løsning

Selvom det nu ser ud til, at det teknisk set er muligt at grave kablerne ned, vil det blive en dyr affære. Den vedtagne løsning koster 3,3 milliarder kroner. Fuldstændig kabellægning vil koste 10,4 milliarder, men det er ikke noget problem, mener naboerne til de kommende elmaster.

- Det synes jeg, at alle, der bruger strømmen, skal betale. Jeg synes, at det er fair, at når det er et energinet, som alle i landet har behov for, så er det vel også hele landet, der skal betale, siger Morten Krøyer fra Omme.

Vita Zenner har også forhørt sig lidt omkring betalingen.

- Jeg forhørte mig lige ude på min arbejdsplads. Her vil de gerne være med til at betale 28 kr om året for, at vi kan få lagt kablerne i jorden, siger Vita Zenner fra Omme.