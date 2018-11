Naboer til nyt Facebookbyggeri frygter støjplage

Høringsfasen for ny lokalplan er i fuld gang. Naboer til Facebook frygter støj og at Esbjerg kommune har været for flinke overfor Facebook.

- Det vi frygter mest er støjpåvirkninger. Både fra anlægsfasen, men eventuelt også driftsfasen.

Sådan siger Dennis Wittrup Andersen, der bor sammen med sin hustru i bydelen Nørreparken i Andrup ved Esbjerg.

De blev tiltrukket af området med plads, natur og lugt af landbrug, og byggede derfor drømmehuset i 2011. Men boligområdet ligger lige op ad det område, som Facebook gerne vil bygge på. Det huer ikke familien.

- Der kan komme støj op til 55 decibel. Det mener vi er alt for meget at sende ind over et lille lokalsamfund, forklarer Dennis Wittrup Andersen.

Esbjerg Byråd vedtog den 8. oktober, at kommuneplanen skal ændres. Den nye plan vil give lov til, at der på området her kan bygges ”Store forsyningsvirksomheder med tilknyttet kontorvirksomhed i området. Der kan desuden etableres tekniske anlæg, som højspændingsstation, nødstrømsanlæg og varmegenvindingsbygning op til miljøklasse 5”.

Støjen kan blive tredoblet

Det betyder blandt andet, at støjgrænsen ændres fra 45 decibel i dagtimerne, som er tilladt i den nuværende lokalplan, til 55 decibel. Det svarer til, at støjen bliver tredoblet.

- Vi ville bo i ro og fred og ud til natur. Jeg føler lidt, at Esbjerg Kommune har mere travlt med at sørge for en ny virksomhed end at passe på borgerne, der allerede bor her, uddyber Dennis Wittrup Andersen.

Der er ikke noget, der er besluttet. Det er en helt normal proces. Netop for at sikre borgerne i området, så man ikke bare bygger noget, som støjer mere. Jesper Frost Rasmussen, Venstre, Esbjerg Kommune

Det er Esbjerg Kommunes borgmester dog ikke enig i.

- Der er ikke noget, der er besluttet. Det er en helt normal proces. Netop for at sikre borgerne i området, så man ikke bare bygger noget, som støjer mere eller har anden påvirkning af området end man kan tillade, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) til TV SYD.

Han kan heller ikke nikke genkendende til forfordelingen af Facebook.

- Vi håndterer ikke Facebook anderledes, end vi håndterer alle andre virksomheder. Vi vil gerne være en erhvervsvenlig kommune, men vi vil også gerne passe på vores borgere, slutter Jesper Frost Rasmussen.

Den nye lokalplan er i høringsfase i otte uger frem til den 4. december.

