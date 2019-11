Naboer til Skrydstrup: - Det er ikke et imponerende højt beløb

Talskvinde Agnes Rosenlund mener ikke 230 millioner kroner er nok, når de mange naboer skal kompenseres for støjgener. Foto: John Melin, TV SYD

Selvom regeringen skulle være klar til at bruge 200 millioner kroner mere end de planlagte 30 millioner kroner på at kompensere naboer til Fighter Wing Skrydstrup, når de nye F-35 jagerfly bliver til virkelighed, så er de berørte naboer ikke kun glade:

- Det er ikke et imponerende højt beløb, for det skal jo deles ud til mange husstande, siger talskvinde for naboerne til TV SYD, Agnes Rosenlund.

Regeringen planlægger ifølge det udkast DR Nyheder er kommet i besiddelse af, med at det afsatte beløb på 230 millioner kroner skal kompensere 1600 naboer, som rammes af støj fra de 27 nye F-35 kampfly på basen Fighter Wing Skrydstrup.

Men selvom det lyder af mange flere penge, så er Agnes Rosenlund alligevel bekymret:

- Min helt store bekymring er den tabte ejendomsværdi, og det er der slet ikke lagt op til at finde en løsning på i udkastet, og det synes jeg er problematisk. For et støjgeneret hus vil ikke holde sin værdi. Det vil kun falde, siger hun til TV SYD.

Ifølge udkastet vil hjælpen være målrettet boliger i to zoner.

En rød hvor 117 ejendomme vil kunne få del i hjælpen i form af enten at lade deres ejendomme opkøbe eller lade støjisolere. Samt en gul zone med cirka 1500 boliger i et større område omkring flyvestationen. Her vil beboerne få tilbudt støjisolering.