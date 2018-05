Næsten 100 bilister får klip i kørekortet

I sidste uge var Syd- og Sønderjyllands Politi ude med fotovognene i forbindelse med en landsdækkende kampagne. 98 bilister får klip i kørerkortet.

860 bilister trådte foden lidt for hårdt på speederen i sidste uge i Syd- og Sønderjyllands politikreds.

Som led i en landsdækkende kampagne var Syd- og Sønderjyllands Politi ude med fotovognene fra den 7. til den 13. maj.

772 bilister kan nu se frem til at få en bøde i deres E-boks. Andre får udover bøden også et klip i kørekortet. 98 personer kørte nemlig så stærkt, at det koster dem et klip.

- Kampagnen viser desværre, at alt for mange bilister stadig har svært ved at lette foden fra speederen, siger vicepolitiinspektør Knud Reinholdt fra Færdselsafdelingen i Syd- og sønderjyllands Politi i en pressemeddelse.

Der er en klar sammenhæng mellem farten på vejene og antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Knud Reinholdt, vicepolitiinspektør, Syd- og Sønderjyllands Politi

Den højest målte hastighed var på 165 kilometer i timen på en strækning, hvor man må køre 80 kilometer i timen. Og når så mange bilister overskrider fartgrænsen, så kan det få konsekvenser.

- Jo højere fart, jo sværere har bilisten ved at nå at reagere i tide, og jo længere bliver standselængden. Der er en klar sammenhæng mellem farten på vejene og antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken, siger vicepolitiinspektøren.

