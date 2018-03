Næsten 50.000 løbere har foreløbig tilmeldt sig Royal Run

Der bliver trængsel ved startsnoren, når Royal Run bliver skudt i gang i Danmarks fem største byer.

Der er fortsat to måneder til at løbet finder sted, men allerede nu har tusindvis af løbere tilmeldt sig Royal Run. Løbefesten foregår hele dagen den 21. maj og der er mulighed for at løbe 10 kilometer eller One mile ruten, der er på 1,609 meter.

Det samlede deltagertal er nu oppe på 47.888.

Kronprins Frederik besøger alle fem byer. I Aalborg, Aarhus, Esbjerg og Odense løber kronprinsen med på den korte distance og runder af i København, hvor Kronprins Frederik løber 10 kilometer.

Løbet er for alle, uanset hvor trænet du er som løber. Bag løbet står DIF, DGI og Dansk Atletik Forbund.

Du kan tilmelde dig og læse mere om løbet på løbets hjemmeside her.

Antal tilmeldte løbere Aalborg 6154



Arhus 8965



Esbjerg 3826



Odense 4550



København 24393



Samlet antal 47888



Tallene er indhentet 20. marts.