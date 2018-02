Narko-alarm: To piger på 15 og 16 år indlagt efter indtagelse af MDMA

To piger på 15 og 16 år er indlagt til intensiv behandling på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

To unge piger blev lørdag morgen klokken 6.30 indlagt på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. De blev indlagt fra Fanø. Pigerne har formentlig indtaget stoffet MDMA eller et lignende stof, oplyser politiet.

De unge piger på 15 og 16 år har ifølge politiet muligvis været til fest enten på Fanø eller i Esbjerg-området i aftes. Der kan derfor være andre unge, der også har taget stoffet. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Læs også Derfor er MDMA farligt

Syd- og Sønderjyllands Politi beder derfor alle forældre i området om straks at tjekke, hvordan deres teenagere har det.

15-årig død af MDMA på Sjælland

Indlæggelsen af de to piger sker kort tid efter en tragisk sag på Sjælland.

I begyndelsen af februar indtog to 15-årige drenge stoffet MDMA i Haslev på Sjælland. Det endte med at koste den ene dreng livet. Han sov ind natten til torsdag efter at have ligget i kunstigt koma.

Syd- og Sønderjyllands Politi ser med stor alvor på situationen med de to unge piger og har sat en efterforskning i gang.