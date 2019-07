200 km/t: Narkobilist flygtede fra politiet med små børn på bagsædet

33-årig mand fra Haderslev kørte fra politiet med mere end 200 km/t med sine to små børn på bagsædet. Med kokain i blodet.

Fart og kokain i blodet fik øjensynligt en 33-årig mand fra Haderslev til at stikke af fra politiet ved 17-tiden fredag. Endda med sine to chokerede børn på henholdsvis fem og syv år på bagsædet.

Da en patrulje fra Syd- og Sønderjyllands Politi rutinemæssigt ville standse manden på Grindstedvej ved Holsted, gassede han op og stak af nordpå i høj fart.

- Han kørte så hurtigt, at patruljen med 200 km/t ikke kan følge ham. Da modkørende er tvunget ind til siden, vurderede betjentene, at sænke farten og lade ham slippe væk, fortæller Erik Lindholdt, vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi til TV SYD.

Ægtepar spærrer for 33-årig

12 minutter senere kunne politiet dog alligevel anholde den 33-årige takket være et ægtepar, der spærrede hans udkørsel fra p-pladsen ved Brugsen i Hovborg.

På sin vej havde manden påkørt en vejtavle og derved beskadiget et hjul på bilen. Derfor søgte han ind på p-pladsen, der ligger ca. 10 kilometer fra det sted, han først blev truffet.

- Vi anholder ham og narkotester ham positiv for kokain. Samtidig har han heller ikke noget kørekort, siger vagtchefen, der har stor ros til borgernes hjælp.

- De viste omtanke for børnene og hjalp os frem til manden, siger Erik Lindholdt.

Politiet fik efterfølgende kontakt til børnenes mor, der har hentet sine chokerede børn. I ventetiden tog patruljen og lokale beboere sig kærligt af børnene, der både fik en rundvisning i patruljevognen og is.

Den 33 årige mand er atter løsladt. Han kan se frem til adskillige bøder. Han er sigtet for kørsel i påvirket tilstand samt for ikke at have et gyldigt kørekort. Samtidig overvejer ordensmagten ifølge vagtchefen at sigte ham efter straffelovens paragraf 252, der blandt andet handler om på hensynsløs måde at volde fare for nogens liv eller førlighed.

De 2 mindreårige børn, som flugtbilist v/Vejen kørte rundt med, blev efterfølgende overdraget til de sociale myndigheder. Fik også lige tid til at se vores flotte patruljebil og indtage is & juice, som venlige kunder og patruljen købte til dem. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) July 19, 2019