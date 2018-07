Påvirket bilist stak af fra uheld i stjålet bil

En mandlig bilist stak fredag aften af fra et færdselsuheld, han var påvirket af stoffer og bilen var stjålet.

Efter en dag med høj sol og en masse musik, skulle mange feststemte mennesker hjem efter gårsdagens Grøn Koncert i Seest ved Kolding.

Efter arrangementet kom en kvindelig bilist kørende på Hylkedalvej, bilerne foran hende bremsede, og det gjorde hun også selv, men det gjorde bilen bag hende ikke.

Bilisten, der påkørte den kvindelige bilist, stak efterfølgende af fra stedet. Sydøstjyllands Politi fandt efterfølgende bilen i krydset Hylkedalvej/Holbergsvej, her fandt de ud af, bilen var blevet stjålet i Fredericia mellem den 7. til 20. juli.

Episoden blev anmeldt 22.59.

Ikke langt derfra fandt politiet den mandlige bilist, der viste sig at være påvirket euforiserende stoffer.

Han bliver sigtet for at have kørt bil i påvirket tilstand, for tyveri af bilen og for færdselsuheldet, fortæller vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Klaus Hansen.

Der skete ingen personskade ved episoden.

