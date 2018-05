Narkohvalpen Smilla snuser til festival

Den ni måneder gamle labrador, Smilla, er til Jelling Musikfestival for at øve sig.

Hvalpen Smilla snuser uskyldigt rundt mellem politibilerne og bænkene i ordensmagtens afskærmede område på Jelling Musikfestival. Den er blot ni uger gammel og langtfra nogen ørn til at snuse sig frem til narkotika endnu.

Dens herre, John Brogaard, er politibetjent og hundefører hos Sydøstjyllands Politi og forklarer, at Smilla først kan kalde sig selv narkohund om godt et år.

- Den snuser slet ikke efter stoffer endnu. Her på festivalen skal den bare vænne sig til alt muligt. For eksempel høj musik og at kravle på borde og motorhjelme, fortæller han til TV SYD.

Seks måneder gammel bliver Smilla mentaltestet som en slags stopprøve. Består den, skal hunden beståe den endelige prøve i et-års alderen.

John Brogaard har kun haft Smilla i tre dage. Når han assisterer de andre hundeførere ude på festivalpladsen, sidder Smilla i sit bur i bilen og vænner sig til den høje musik.

Fredag eftermiddag er der fire narkohunde i aktion på og uden for festivalpladsen. John Brogaard fremviser fire poser med narko, som han har konfiskeret i dag.

- Der er nok i alt 20 gram hash og tørrede topskud, forklarer han, mens han holder poserne frem for kameraet.

Han vil ikke kalde årets festival for usædvanlig i forhold til mængderne af stoffer.

- Vi har indtil videre kun haft besidder-sager, fortæller han og forklarer, at der endnu ikke er anholdt personer, som sælger stoffer.