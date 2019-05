Nathalie oplevede overgreb: Nu vinder hun pris for opfindelse

For 12 år siden havde Nathalie Feldman fra Jelling en meget ubehagelig oplevelse. Den gav hende siden en ide, som hun nu har vundet en pris for.

En lille flad knap, der kan bæres som f.eks. et armbånd, skal hjælpe kvinder og ældre, som bliver overfaldet, eller det der er værre.

Dét er ambitionen bag Jelling-virksomheden Salvatio, som Nathalie Feldman står bag.

Det er 12 år siden, men jeg husker det, som var det i går. Nathalie Feldman om overgreb.

Torsdag vandt hun førstepladsen og 50.000 kroner i en pitch-konkurrence for startup-virksomheder på messen Electronics of Tomorrow i Messecenter Herning.

- Det handler ikke så meget om pengene for mig, men om anerkendelsen for mit hårde arbejde de sidste to år, siger en glad Nathalie Feldman, der til daglig arbejder i teknologivirksomheden Prevas A/S.

Husker det som i går

Ideen til Salvatio kommer af en mere barsk historie. Det bunder nemlig i, at Nathalie Feldman selv har oplevet at blive kidnappet.

Hun kommer oprindeligt fra Israel, og hændelsen skete, da hun for år tilbage arbejdede med at opbygge 3G forbindelse i Ukraine.

Blå bog: Nathalie Feldman Udvikler af virksomheden Salvatio Arbejder til daglig i teknologivirksomheden Prevas A/S Bor i Jelling Er gift og har tre børn 42 år Kommer oprindeligt fra Israel Har desuden boet og arbejdet i Ukraine, hvor hun mødte sin mand, som er fra Danmark Se mere

En mandlig samarbejdspartner bad hende en aften om at tage med ind på kontoret, fordi der angiveligt var nogle papirer, de havde glemt at kigge på.

- Jeg kendte ham rigtig godt, så jeg sagde bare, at det var fint. Men så kørte han mig ud i en skov i stedet for, og jeg blev virkelig bange, siger Nathalie Feldman.

Chok satte tanker i gang

Der skete ikke noget med hende, da hun formåede at overbevise manden om ikke at gøre hende ondt. Der ville være folk, som ledte efter hende og hørte om episoden, og det kunne påvirke hans karriere, fortalte hun ham. Manden havde en god stilling, og Nathalie Feldmans argumenter fik ham til at sætte hende af, fortæller hun.

- Det er 12 år siden, men jeg husker det, som var det i går, siger Nathalie Feldman.

- Siden har jeg tænkt: ’Hvad med de kvinder, som ikke kan gøre noget mod deres overfaldsmand?’

Dén tanke blev i 2018 til hendes virksomhed Salvatio.

Helt konkret er den lille, bærbare alarm-knap koblet til en app, hvor brugeren kan udfylde kontaktoplysninger på sine nærmeste.

Når brugeren trykker på knappen, vil kontaktpersonerne få besked med et GPS-signal, som fortæller dem, hvor brugeren befinder sig. På den måde kan de komme til undsætning.

Et marked for tryghed

Men er der brug for bærbare alarmer til kvinder i Danmark? Er der et marked for det?

Nathalie har en indædthed, som viste os, at hun vil gå den ekstra mil for at få produktet ført ud i livet og gøre en forskel. Sten Jauer, industriel designer og dommer i pitch-konkurrence på messen Electronics of Tomorrow 2019.

Det overbeviste Nathalie Feldmann dommerne om i pitch-konkurrencen på elektronik- og teknologimessen.

- Der er helt klart et marked for tryghed! Det kan du bande på, siger en af dommerne, Sten Jauer, som er industriel designer i virksomheden LAND Designlab og selv involveret i fire startup-virksomheder.

Prototype på vej

At hun selv har oplevet noget og samtidig ved, at hun med teknologi kan ændre dét billede for andre, giver den ekstra drivkraft, mener dommeren.

- Nathalie har en indædthed, som viste os, at hun vil gå den ekstra mil for at få produktet ført ud i livet og gøre en forskel, siger Sten Jauer.

Pengene fra prisen skal bruges på at udvikle en prototype af Salvatios produkt, fortæller Nathalie Feldman.