Rift om at uddanne sig til fugleguide: Fugleturisme er fremtiden

Fuglesang og vingesus hitter ved Vadehavet, og der har været kamp om de 24 uddannelsespladser og titlen som certificeret Nationalpark-fugleguide.

- Det var helt overvældende med de mange ansøgninger. Og det sagde noget om, at det vi udbød, ramte en interesse hos folk, fortæller John Frikke, der er projektkonsulent hos Nationalpark Vadehavet. Han har i 40 år beskæftiget sig med Vadehavets fugleliv.

Da Nationalparken Vadehavet sidste år åbnede op for ansøgninger til at blive nationalpark-fugleguide, var interessen overvældende. 65 ansøgninger kom der. Der var kun plads til 24 på holdet.

Nu har holdet gennemført uddannelsen og 22 naturinteresserede – seks danske og 16 tyske – har været til eksamen som fugleguider og kan nu med større faglighed lede grupper af turister ud for at kigge på klyder og kobbersnepper i både den danske og tyske del af Vadehavet.

Fugleguider finansieret af EU Uddannelsen af fugleguider indgår i det grænseoverskridende NAKUWA-projekt, hvis formål er at udvikle og afsætte grænseoverskridende og bæredygtige produkter og tilbud inden for natur- og kulturturisme. Projektet skal overordnet bidrage til vækst og flere job i vadehavsområdet.

Uddannelsen, der er foregået over seks weekender i et år, ruster fugleguiderne til at formidle Vadehavets helt særlige status som levested for gæs, ænder, måger, terner og vadefugle.

Projektet NAKUWA er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Se mere

John Frikke kigger efter fugle i Nationalpark Vadehavet. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD

- Vadehavet kan se kedeligt ud, og det kan være svært at se fuglene uden guidning. Historien skal fortælles, forklarer John Frikke. Han var også en af eksaminanderne ved de afsluttende prøver for de nye fugleguider.

Fugleturisme er fremtiden

Spørger man John Frikke, er der god grund til at investere tid og energi i fugleguider, for fugleturismen går kun én vej, og det er frem.

- Fugleturisme er en af de turistformer, der går mest frem på verdensplan. Og det er også en af de turismeformer, der virkelig giver penge i kassen, siger projektlederne, der med sit kontor midt på Rømø ikke kan undgå at møde de mange turister, der besøger området.

- Folk, der er bidt af fugle, tilhører en befolkningsgruppe, som er rimelig betalingsdygtige og som kaster noget økonomisk udbytte af sig. Derfor er fugleturismen i dag en voksende økonomi på turistmarkedet, forklarer John Frikke. Han håber, at man med flere og bedre uddannede fugleguider nu kan trække endnu flere fugleturister til Vadehavet.

Book en fugleguide I fremtiden vil det blive muligt at finde de certificerede fugleguider på Nationalpark vadehavets hjemmeside.

Guiderne arbejder selvstændigt, men som partnere med Vadehavet, derfor skal booking og forespørgsel om guideture arrangeres direkte med de enkelte guider. Se mere

Flere fugleguider i fremtiden

John Frikke ser mange fordele i de nye guider, og han lufter allerede nu tanken om at starte endnu et hold op. For uddannede fugleguider har ifølge projektlederen mange fordele.

- Gennem kurset kan vi sikre, at det, som de udbyder, har en god kvalitet og at de ture, som de gennemfører, finder sted på ordentlige vilkår og med den nødvendige respekt for fuglene i området, siger John Frikke.

De nye fugleguider har fået uddannelsen gratis, men det forventes, at de til gengæld bruger deres nye viden til at udbyde fugleture og indgå i partnerskab med den danske og tyske nationalpark.

- Netop det, at de tyske og danske guider er uddannet sammen, det gør, at de får et netværk, og at de er med til at markedsføre den her fantastiske historie om vadehavets fugleliv på begge sider af grænsen, siger John Frikke.