Natlig ransagning: To anholdte

Ransagninger førte i nat til to anholdte i Sønderborg. De er sigtet for besiddelse af narko med henblik på videresalg.

Lørdag nat ransagede politiet to adresser i Sønderborg. Ransagningerne var resultatet af en større narkoefterforskning. To mænd blev anholdt.

- Vi har de sidste par dage haft gang i en efterforskning, og så har vi kunnet samle stumperne. Det har ført til de to anholdelser, siger Nikolaj Hølmkjær, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Klokken 00:21 slog politiet til på Svanemosevej. Her blev en 36-årig mand anholdt, da betjentene fandt 59 gram amfetamin og 50 piller af mærket Rivotril på adressen.

Godt to timer senere, klokken 02:29, blev en 42-årig mand anholdt på Grundtvigs Alle. Her fandt politiet 82 gram amfetamin. Begge mænd er sigtet for besiddelse af narko med salg for øje. Mændene er løsladt igen.