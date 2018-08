Natlig selvbetjening i genbrugsbutik

To mænd indførte natten til tirsdag selvbetjening i Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Esbjerg. Politiet brød sig dog ikke om initiativet.

To mænd på 34 og 30 år blev kort før klokken 03.30 anholdt på fersk gerning under et indbrud i Kirkens Korshærs genbrugsbutik på Sædding Ringvej i Esbjerg.

Da vi kom til stedet med en hundepatrulje, var de to mænd stadig i forretningen - og da de hørte hunden gø, skulle de to ikke risikere deres skind ved at tage flugten. Henrik Sønderskov, vagtchef, Syd- og Sønderjyllands Politi

De to mænd havde under deres natlige selvbetjening glemt at tage i betragtning, at genbrugsbutikken var sikret med et alarmanlæg.

- Da vi kom til stedet med en hundepatrulje, var de to mænd stadig i forretningen - og da de hørte hunden gø, skulle de to ikke risikere deres skind ved at tage flugten, siger vagtchef Henrik Sønderskov, Syd- og Sønderjyllands Politi, tirsdag morgen til TV SYD.

De to anholdte er lokale og kendt af politiet for tidligere indbrud.

