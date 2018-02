NATO rykker ind i Haderslev

NATO overtager nyt IT-center fra forsvaret. Det dokumenterer, at trusselsbilledet er forandret.

I dag var der overdragelsesceremoni til NATO i Haderslev. Det danske forsvar afleverede et 2000 kvadratmeter stort data-center til den europæiske forsvarsalliance.

Det markerer, at vi nu lever i en ny sikkerhedstid. I 2011 lukkede NATO den sidste større installation på dansk jord, men verdens nye trusselsbillede er baggrunden for, at det nu er relevant igen.

Det nye center er befolket med et dansk kompagni, som indgår i en NATO-enhed. Stedet ejes og drives af NATO. Det er et mobil it-center, som hurtigt kan flyttes til internationale konfliktområder, hvor det etablerer kommunikationsveje for NATO-styrkerne.

Hør i klippet her seniorsergent Henrik Jacobsen og generalmajor Hans Chr. Mathiesen fortælle om det nye center.