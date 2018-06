Stor styrke af brandfolk har nedkæmpet naturbrand på halvø

En skovbrand truede onsdag formiddag med at brede sig på Drejens-halvøen ved Kolding. En stor styrke brandfolk fik dog nedkæmpet og slukket ilden på to timer.

TrekantBrand indsatte mandskab fra stationerne i Kolding, Vejle, Fredericia og Middelfart. Naturen er nærmest eksplosiv tør efter flere ugers tørke - og kun en enkelt gnist kan antænde græs, buske og træer.

- Branden kan sprede sig under helt optimale forhold. Bundvegetationen er tør i hele området, vi har en let vind i dag og ingen regn, siger Jarl Vagn Hansen, beredskabsdirektør i Trekantområdets Brandvæsen til TV SYD.

Takket være den massive og hurtige indsats fik brandmandskabet relativt hurtigt branden under kontrol, så den ikke bredte sig yderligere, oplyser TrekantBrand.

Alarmen gik klokken 9.16, da forbipasserende så røg fra et skovområde.

- Vi satte straks 40 brandfolk ind og fik ilden under kontrol. Det brændte to steder - men ingen mennesker eller bygninger var for alvor i fare, siger Jarl Vagn Hansen..

Der deltog også mandskab fra Beredskabsstyrelsen i slukningsarbejdet. Det er endnu ikke kendt, hvad der er årsag til branden i naturområdet. Der ligger nogle sommerhuse og en efterskole i nærheden - men der var altså ikke fare for, at branden ville brede sig, vurderer beredskabsdirektør Jarl Vagn Hansen.

Klokken 11.35 meddelte TrekantBrand, at branden nu er helt nedkæmpet og slukket. Der venter dog en længere indsats med at sikre sig, at ilden ikke blusser op igen fra gløder i skovbunden. Derfor bliver der forsat hældt vand på området.

Her puster brandfolkene ud, da branden er nedkæmpet. Foto: TrekantBrand

Læs også Brandvæsen er på stikkerne i tørken

Læs også Brandvæsen og politi rykker ud til naturbrand ved sommerhuse