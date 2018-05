Naturbrand under kontrol

Branden på Randbøl Hede er nu under kontrol, men efterslukningen ventes at fortsætte hele dagen i dag.

Sydøstjyllands Politi fortæller til morgen, at branden på Randbøl Hede nu er under kontrol. Der forestår et større efterslukningsarbejde og der vil fortsat være et stort antal beredskabfolk ved branden, ikke mindst for at tage sig af de nye småbrande, der hele tiden opstår i det knastørre område.

Det er stadigt farligt at bevæge sig i området, så de evakuerede kan endnu ikke vende hjem. Politiet opfordrer også nysgerrige til at holde sig væk, så de ikke forstyrrer efterslukningen, der ventes at vare det meste af dagen.