Den travle hverdag blev skiftet ud med naturbingo og bålhygge

- Vi har rigtig meget natur i Vejle, og vi vil gerne sætte fokus på naturen – også den natur, der er tæt på os, siger Laura Nyhus Kirk, der er Børnekulturkoordinator ved Vejle Bibliotekerne og fortæller, at de har valgt at invitere ind til arrangementet, da Vejle er en by omringet af meget natur.

Travl hverdag

Biblioteket er meget mere end bare bøger, f.eks. et sted, der gerne vil samle og inspirere folk. Med Naturens Uge håber Laura Nyhus Kirk at flere vil blive inspireret og tage sig tid til at hygge med familien udendørs.

- Vi ved, at der er mange børnefamilier, der ikke synes, at de kan finde tid i hverdagen til at komme ud i naturen, som de gerne vil, siger hun.