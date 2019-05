Naturgenopretning: Om to år er Holme Å forvandlet

Et omfattende genopretningsprojekt skal over de næste to år sende meget mere vand ind i Holme Å til gavn for fiskelivet og naturen.

Holme Å er en 41 kilometer lang å i Vestjylland, som munder ud i Varde Å. På de sidste 12 kilometer af strækningen øst for Varde er åen lille og undseelig, og den snor sig ikke særlig meget gennem landskabet. I næsten 100 år er vandet blevet ledt væk fra åen på strækningen og over en kanal af hensyn til elproduktionen på det nu lukkede Karlsgårde vandkraftværk. Karlsgårdeværket hvor vandet via en kanal blev ledt hen fra 1921, indtil det lukkede for få år siden. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD Men den tid er slut, og snart vil åen igen sno sig gennem landskabet og svulme af vand. Et genopretningsprojekt skal få vandet i åen til at flyde frit, og åen til at vokse fra de nuværende en meters bredde til fem til seks meter som i fordums dage før år 1921. - Det er et af de rigtig store naturprojekter i nyere tid, som er til stor gavn for ikke blot naturen men også beboerne i kommunen og vores turister, siger Preben Friis-Hauge, der er formand for udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune. Genopretningen af strækningen koster 27,5 millioner kroner, som betales af fonde, et elselskab og Varde Kommune, og betragtes som et af de største naturgenopretningsprojekter siden genslyngningen af Skjern Å i 1999.