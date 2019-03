Navne på ungeklimaråd

Klimaminister Lars Christian Lilleholt satte i dag navne på de ti personer, der skal sidde i det nye ungdomsklimaråd. En af dem er fra Fredericia.

383 følte sig kaldede, 10 blev valgt. Med sine 27 år er Henrik Schneider Jensen i den ældste del af målgruppen, nemlig unge mellem 17 og 27 år.

- Jeg tror, at vi unge kan tviste den på en anden måde, end de lidt ældre kan. Vi kan måske komme ud over det der med, at vi bare gør, som vi plejer, fortæller Henrik Schneider.

Henrik læser til maskinmester på Fredericia Maskinmesterskole. Og det er også energi og transport, der har hans særlige interesse.

- Jeg håber, vi kan skabe en spændende kamp, og det er måske lettere for os unge at motivere andre unge i miljødebatten og præge de kommende generationer. Og det er vaner, der er vore største udfordring.

Ungemiljørådet mødtes i dag med deres minister, Lars Christian Lilleholt, der gik til valg under slagordet Slip Lysten Fri.

- Han virker meget seriøst og focuseret, siger Henrik Schneider til TV SYD.

Der er ikke aftalt noget næste møde, men det kommer.

-Vi skal helt ud på landet og have alle med. Jeg håber, at vi kommer til at gøre en forskel, og så skal man huske, at også en lille forskel er en forskel.