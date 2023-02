Tæt tåge giver bøderegn til syd- og sønderjyske bilister

- Det er tåget og puha, det giver travlhed. Vi har sigtet rigtig mange for ikke at tænde deres baglygter. Nogle tror fejlagtig, at deres bil selv tænder lygterne, når lyskontakten står på automatisk, men typisk tændes baglygterne her kun, når det bliver mørkt, skriver vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi.



Allerede midt på eftermiddagen havde politiet således foreløbig skrevet hele 33 bøder til bilister, der ikke havde styr på reglerne. Du kan læse mere om, hvordan du undgår at få bøde for at have slukkede baglygter HER.