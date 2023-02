Varsel: Tæt tåge fortsætter til i morgen

Den tætte tåge har en sigtbarhed på under 100 meter, og der har fået både Sydøstjyllands Politi og Syd- og Sønderjyllands Politi til at advare om trafikale udfordringer.

- Vær særligt opmærksom, hvis du kører i en bil, som ikke selv tænder baglyset. Kør forsigtigt derude, skriver Sydøstjyllands Politi på Twitter.

Og det er altså ikke for sjov, at politiet advarer om at tjekke baglygterne. Onsdag var der nemlig en større bøderegn over de syd- og sønderjyske bilister, som ikke havde fået tændt for baglygterne inden de drog ud på de tågede veje.