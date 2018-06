Nedgravning af højspænding genovervejes

Minister vil have Energinet til at kigge på muligheden for at nedgrave højspændingsledning igen.

Energinet bliver nu sendt tilbage til tegnebrættet for igen at undersøge muligheden for at grave elkabler ned i jorden i Syd- og Vestjylland.

Det er Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V), der vil have undersøgt muligheden for at få gravet en planlagt højspændingsledning i Syd- og Vestjylland ned, skriver Ritzau.

Ministerens beslutning kommer efter at befolkning og lokale borgmestre i Syd- og Vestjylland gennem flere måneder har protesteret over Energinets planer om at sætte højspændingsmaster så høje som Rundetårn op fra Idomlund ved Holstebro i nord til den dansk-tyske grænse i syd.

Vi har fået en meget klar melding om, at det ikke vil være muligt at kabellægge hele ledningen. Den vurdering har jeg nu bedt Energinet om at gå hjem og kigge på igen Lars Chr. Lilleholt (V), Energi-, forsynings- og klimaminister.

De cirka 35 meter høje 400 kV-ledninger vil komme til at rage op i landskabet over en 170 kilometer lang strækning, hvis Energinets planer føres ud i virkeligheden.

- Jeg forstår godt, at der lokalt er et stort ønske om at grave denne her ledning ned. Men inden man kan det, så skal man vide, at det rent teknisk kan lade sig gøre, siger Lars Chr. Lilleholt til Ritzau.

Det statsejede selskab bag projektet, Energinet, har tidligere meddelt, at ledningen ikke kan graves ned.

- Vi har fået en meget klar melding om, at det ikke vil være muligt at kabellægge hele ledningen. Den vurdering har jeg nu bedt Energinet om at gå hjem og kigge på igen, siger Lars Chr. Lilleholt til Ritzau.

Ministeren vil desuden bede en ekstern konsulentvirksomhed om at kigge på, om de vurderinger, der er kommet fra Energinet,