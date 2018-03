Nervøs polsk chauffør tilstod snyd med magnet

Polsk virksomhed og lastbilchauffør får bøde på 275.000 kr. for at fuske med køre-hviletid.

En 50-årig polsk lastbilchauffør var torsdag morgen havnet i en noget penibel situation, da politiet standsede ham på motorvejen ved Kolding.

Ikke fordi han kørte for stærkt eller på grund af en defekt baglygte. Men chaufføren virkede ifølge Sydøstjyllands Politi nervøs, og det viste sig da også hurtigt, hvad årsagen til hans reaktion var.

Politiets kontrol viste nemlig, at lastbilens kontrolapparatet ikke havde registreret køretid på observationstidspunktet. Samtidig var registreringen af køre-hviletiden sat ud af drift.

Der var anbragt en kraftig magnet på den sensor, der sender køresignal fra gearkassen til kontrolapparatet.

Chaufføren tilstod snyderiet, der havde fundet sted mere end ti gange den seneste måned.

Den polske virksomhed og chaufføren er nu præsenteret for et samlet bødekrav på 275.000 kr. for at få lastbilen frigivet.

Anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi vil kræve en ubetinget frakendelse af chaufførens kørekort i Danmark.