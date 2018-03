Netto sørger for korshærens påskefrokost

Helligdagene fører til masser af madspild. Men over 100 Netto-butikker leverer mad til socialt udsatte.

Onsdag før påske er en af årets første handelsdage. Danskerne trækker cirka 1,8 milliarder kroner på dankortet i dag, for de fleste butikker er lukkede fire ud af de næste fem dage.

Masser af mad kan ikke holde sig helt til på tirsdag. Derfor leverer 114 Netto-butikker friske overskudsvarer til Kirkens Korshær og andre organisationer, så de kan servere påskefrokost for socialt udsatte borgere. Det sætter korshærene stor pris på.

- Vi regner med cirka 50 spisende gæster. Det er meget vigtigt for dem at blive inviteret til påskefrokost her i varmestuen, som for mange nærmest er deres andet hjem, siger Bjarne Dahlmann, som er korshærsleder i Fredericia.

Vigtigt fællesskab

Det er ikke kun maden, der vækker glæde. Det er også følelsen af at blive anerkendt.

- Selve det, at maden kommer fra Netto, det viser jo også, at der er andre i samfundet, som kerer sig om dem. Så de oplever både at være del af fællesskabet her i varmestuen. Og de bliver bevidste om, at det samfund, de er en del af, også vil dem det godt, siger Bjarne Dahlmann.

Nettos lastbiler kører rundt og indsamler overskudsmaden, som de så kører ud til varmestuerne. Her kan de lokale korshærsledere vælge den mad, de har brug i de kommende dage.