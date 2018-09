Ni år for vold med døden til følge på et-årig stedsøn

Den 31-årige Jesper Hovgaard, der mandag blev dømt skyldig for vold med døden til følge på sin stedsøn er idømt ni års fængsel.

Vestre Landsret i Sønderborg idømte mandag ni års fængsel til den 31-årige mand, der tilbage i 2016 var skyld i sin 17 måneder gamle stedsøns død.

Afgørelsen kommer efter manden tilbage i marts blev frifundet for anklagen om vold med døden til følge i retten i Sønderborg. I dag blev han fundet skyldig i fem forskellige forhold, blandt andet vold med døden til følge og vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter.

Udover dommen på ni års fængsel skal manden betale 100.000 kroner i erstatning og 30.000 kroner i begravelsesomkostninger til stedsønnens mor.

Fængselsstraffen på ni år er ifølge den dømtes forsvarer for høj.

- Jeg synes, straffeudmålingen er for høj. Nogle af de andre dommene, der er blevet henvist til i retten, der var tale om vandrygt og misrygt over længere tid og i en helt anden størrelsesorden, end det der er sket her. Derfor synes jeg, den er for høj, siger forsvarer Gert Dyrn til TV SYD.

