Nina og Troels rider med på bølgen og flytter til Fanø

Ø-livet på Fanø lokker folk til. Det seneste år har øen fået 62 nye beboere.

En gang i mellem kan nogle af os drømme os hen og forestille os en tilværelse på en ø med masser af natur og absolut stilhed, når man lægger sit hoved på sin pude om aftenen.

For nogen forbliver det en drøm, mens andre vælger at handle på det.

Det er lige præcist, hvad parret Nina Ehrhorn og Troels Nielsen har gjort.

For nu har de sagt farvel til livet i Valby for at blive øboere på Fanø. Det er der faktisk en del, der har gjort de seneste år.

På Fanø er hussalget nemlig steget med 111 procent fra 2013 til 2018. Og bare inden for det seneste år har øen fået 62 nye beboere, skriver JydskeVestkysten.

- Idéen kom faktisk fra mine forældre. De sagde, at hvis de skulle flytte noget sted, så skulle det være til Fanø, siger Nina Ehrhorn, der nu er øboer på Fanø og til dagligt arbejder som sygeplejerske.

- Fanø er en perle

Den idé var partneren Troels Nielsen ikke helt opsat på fra starten. Det er nu lige lidt over et halvt år siden, og efter et besøg på øen blev Troels Nielsen overbevist. Det skulle blive Fanø.

For en måned siden fik parret så nøglerne til deres nye hus, hvor den nærmeste nabo er en Spar købmand, som de kun lige kan skimte over til. Og nu er øen kun fem beboere fra at være 3.500 øboere.

- Ind til videre har der kun været positive oplevelser, siger Troels Nielsen, der har beholdt sit arbejde som manager i København.

- Fanø er bare en lille perle. Folk hilser på hinanden på gaden, man falder i snak med folk i supermarkedet og på den lille restaurant på en anden måde, fordi her ikke er flere mennesker, siger Nina Ehrhorn.

Parret har Karl Mio på to år, og når han bliver sendt i børnehave på Fanø, kommer han ud og kigger på sæler og rådyr. Foto: TV 2

En ny ø - en ny virkelighed for hele familien

Parret har sammen Karl Mio på to år. Da de boede i Valby, var de nødt til at bede ham om at dæmpe sig, når han løb rundt i lejligheden. Men i deres nye hus er det helt anderledes, og det er det også i den børnehave, han går.

- Jamen, her tager pædagogerne børnene ud og ser på blandt andet sæler og rådyr, siger Nina Ehrhorn.

Det er ikke kun Karl Mio, der skal vænne sig til en ny virkelighed på Fanø. Det skal forældrene også. Indkøbsmulighederne er færre, det samme er caféerne og vennerne er ikke lige så tæt på, men parret frygter ikke, at de skal blive ensomme på den lille, vestjyske ø.

- Jeg tror faktisk, at folk gerne vil besøge os her, fordi det er lidt mere eksotisk at besøge nogen på en ø, siger Nina Ehrhorn, hvis forældre også snart flytter til øen.

Nina Ehrhorn og Troels Nielsen vil ikke udelukke, at de på et tidspunkt vil flytte tilbage til Sjælland og sige farvel til ø-roen.