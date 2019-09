Noah plantede et træ i folkeskoven på Als - nu er han ved at revne af stolhed

Den er ikke så høj. Ej heller så fyldig. Men Oksbøl Skov er trods sin unge alder og spinkle udseende allerede meget populær hos borgerne på Als.

Det kan være svært at se skoven for bare træer. På Nordals har borgene nemlig en skov, der i gennemsnit er omtrent halvanden meter. Det bliver den selvfølgelig ikke ved med at være, men med kun halvandet år på bagen har skoven altså langt fra vokset sig til sit fulde potentiale.

Det er skoven Oksbøl Skov der er tale om og det er den allerførste folkeskov på Als. Flere lokale skoler og daginstitutioner var sidste år inviteret med til at give et nap med, da den skulle plantes.

Noah Jørgensen var én af eleverne fra 5. klasse på Friskolen Østerlund, som fik lov til at hakke en spade i jorden og plante et egetræsfrø. Han blev overrasket over, hvor stort hans træ var blevet, da han genbesøgte den nye folkeskov sammen med TV SYD:

- Jeg havde ikke forventet, at det allerede ville være blevet så stort da, siger Noah Jørgensen, der nu går i 7. klasse.

Han bemærkede også at de andre træer var vokset rimelig meget. Men hans eget egetræ var nu det, der optog ham mest.

- Jeg er stolt af, at mit træ er blevet den størrelse det er blevet, siger Noah Jørgensen.

Et naturligt knudepunkt

Det var i maj 2018, lige før tørken ramte Danmark, at skoven blev plantet. Men allerede i efteråret 2017 indgik Naturstyrelsen aftale med Sønderborg Kommune og Foreningen Vandsamarbejdet om at starte projektet om at opføre en folkeskov på Als. Med sine 150 ha kommer skoven til at fylde godt på Als, og naturcenterleder i Sønderborg Kommune Andreas Hermann ser også stort potentiale i skoven og dens placering.

- Skoven fungerer som en naturmagnet, hvor rådyr, harer, fugle og padder nu har mulighed for at sprede sig fra de andre store naturområder på øen, siger Andreas Hermann.

Skoven kommer til at ligge i god kontrast til den noget ældre skov Karholm Skov.

Lokal opbakning belønnes med æbler

Naturstyrelsen drifter skoven, og indtil videre er der blevet anlagt 1,5 km stisystem, og yderligere 1,5 km skal i fremtiden etableres. Enten i form af mountainbikespor, ridestier eller noget helt tredje. Det er noget de lokale kan være med til at bestemme, for netop de lokale har været en stor spiller i projektet om folkeskoven.

Ved den seneste skovvandring i området blev gæsterne instrueret i, hvordan æbletræer skal klippes og skæres, for at de giver frugt hvert år. En del af skoven ligger nemlig oveni en tidligere frugtplantage.

Allerede om aftenen efter skovvandringen fik Naturstyrelsen en liste med over 20 frivillige, der gerne ville være en del af det lokale frugtlav.

- Det gør mig glad som naturvejleder at vide, at folk i nærområdet bruger skoven og værner om den. De føler et ansvar og viser engagement, og det er dejligt, siger Andreas Hermann.

Noah Jørgensen har planer om at følge skovens udvikling helt tæt.

- Jeg kunne godt forestille mig, at jeg vil komme herop mindst én gang om måneden. Jeg har jo været med til det her, så jeg vil gerne se, hvad der sker i området, siger han.