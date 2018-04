Nøgenbadere deler vandene

En gruppe nøgenbadere pikerede en strandgæst, og nu er der gang i debatten. Nogle er forargede, andre siger, at det er helt naturligt.

Forestil dig, at du nyder det dejlige vejr på stranden. Du har gang i grillen, børnene leger, om lidt skal I spise og så stiger nogle nøgenbadere pludselig op af vandet. Endda nogle gamle og rynkede nogle.

Er det i orden med dig, eller er det bare for meget?

Det er lige nu diskussionen i Vejle Amts Folkeblad.

Heidi Sørensen nød det hele på Tirsbæk Strand ved Vejle Fjord, da de nøgne mennesker steg op af vandet. Så skrev hun på Facebook Vejle-gruppen:

- Er det bare mig, der er lidt sippet eller mærkelig, når jeg synes, det IKKE er ok at bade nøgen her om eftermiddagen/spisetid ved Tirsbæk?

Det udløste en hel del reaktioner, for såvel som imod.

- Det er sgu ikke rimeligt, at folk render rundt splitternøgne midt på dagen på en offentlig strand. For mig at se er det anstødelig adfærd, skriver en kvinde, mens andre mener, at Heidi Sørensen bare skal glæde sig over, at de kan, tør og vil, og at folk nu simpelthen må holde op med at være så smålige.

Tak og tone med røven bar

Ifølge foreningen Danske Naturister er det tilladt at bade nøgen på de fleste danske strande, og i 2016 sagde formand Mette Duekilde til Berlingske, at det bare er med at gøre det. Altså bade nøgen.

- Der er brug for, at vi kan få accepten af kroppen, som den er, perfekt eller ej, udbredt blandt danskerne, sagde hun, og tilføjede i samme åndedrag, at det ikke skader at udvise takt og tone med røven bar i sommerlandet.

Ifølge Danske Naturister er det tilladt at bade nøgen på alle danske strande, med mindre det er udtrykkeligt forbudt et bestemt sted, og foreningen har syv råd til det, Mette Duekilde begtegner som en skøn, befriende oplevelse: