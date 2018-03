Nøgenfotos af kvinder bliver solgt uden tilladelse

Internationalt chatmedie udnytter nøgenbilleder af navngivne kvinder. Over 200 fotos er fra Syd- og Sønderjylland, skriver JydskeVestkysten.

Der foregår en organiseret handel med nøgenbilleder af danske kvinder, som ofte ikke selv kender noget til handelen. Det sker på en international chat-hjemmeside, skriver JydskeVestkysten.

Ifølge avisen forhandles, byttes og efterspørges billeder af tusindvis af danske kvinder. Heraf over 200 syd- og sønderjyske kvinder.

Avisen er i besiddelse af links, der giver adgang til et chatforum og en mappe med billeder. Men af hensyn til ofrene og politiets efterforskning oplyser JydskeVestkysten ikke, hvor handelen foregår, eller hvem bagmændene er.

Offer føler sig flov

Udbyderen hævder, at hjemmesiden har den største samling af nøgenbilleder af navngivne danske kvinder.

Det var pinligt, og jeg følte mig flov Louise Ormstrup, offer for handel med nøgenfotos

En af de kvinder, der ufrivilligt optræder på hjemmesiden, er 23-årige Louise Ormstrup, som bor i Vejle. Hun har også tidligere oplevet, at der er delt videoer og fotos af hende på nettet.

- Dengang var jeg helt ulykkelig over, at andre så mig nøgen. De så jo mere af mig, end jeg ville have. Det var pinligt, og jeg følte mig flov, siger Louise Ormstrup til avisen.

Som 17-årig optog hun en video af sig selv, som hun delte med sin daværende kæreste. Fire år senere blev videoen pludselig delt uden hendes samtykke.

Hun vil helst glemme billederne og er usikker på, om hun vil anmelde sagen.