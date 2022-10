Ungdomsparti udgiver nøgenkalender i kampen mod grænsekontrol

Kalenderen er en protest mod grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse.



- Vi er en flok unge fra grænselandet, som pendler over grænsen. Vi synes den fysiske grænsekontrol er irriterende i vores hverdag, så vi gør det for at sætte fokus på de lange køer, der er, når vi skal krydse grænsen for komme i skole og på arbejde, fortæller Katharina Kley, der er formand for Junge SPitzen.

Kan bruges hele året

Men hvorfor har man så lige valgt en kalender for at sætte fokus på udfordringerne ved grænsekontrollen?

- En kalender er noget, vi allesammen har brug for, og det noget man bruger hele året. Det bliver ikke bare smidt væk, så det er bedre end at lave en brochure. Det er noget, som folk rent faktisk kigger på, lyder det fra formanden, der bor i Aabenraa og tilhører det tyske mindretal.