’Nogen-må-gøre-noget’ blev til kæmpe affaldstrend

På søndag finder Affaldsindsamlingen 2019 sted. Nikolaj Korsholm fra Vejle startede for et par år siden en kæmpe affaldstrend.

Jeg er da mega stolt af det. At man kan skabe en trend, som er nået så langt ud, og hvor folk går op i at gøre noget godt for naturen. Nikolaj Korsholm, initiativtager

Som fisker kan man ikke være sikker på fangst. Medmindre man er med i projektet #PlasticInTheBasket.

Da Nikolaj Korsholm for et par år siden var på fisketur på Bornholm, snakkede han med sin kammerat om, hvor meget plastik der egentlig lå og flød langs stranden. Snakken har nu udviklet sig til en kæmpe bevægelse af fiskere, der samler skrald på vej hjem fra deres fisketur.

- Vi sagde til hinanden, at ’nogen burde virkelig gøre noget ved det her problem’, indtil det gik op for os, at nogen også er os, fortæller Nikolaj Korsholm, der er manden bag projektet #PlasticInTheBasket.

Som fluefisker går man rundt med en lille plastikkurv ved hoften, og det er denne kurv, der er hele grundlaget for Plastic In The Basket.

- Vi begyndte at samle plastik i kurven, og der gik kun ganske få minutter, før den var helt fyldt. Så vi tænkte ret hurtigt, at vi skulle have nogen til at hjælpe os, fortsætter Nikolaj Korsholm.

Derfor lagde de et billede på de sociale medier Instagram og Facebook og opfordrede folk til at gøre det samme. Billedet fik hashtagget - et søgeord - #PlasticInTheBasket. Nu er opfordringen blevet til en trend, der spreder sig langt ud over Danmarks grænser. Særligt i Tyskland, Sverige og Norge har fiskerne ifølge Nikolaj Korsholm taget projektet til sig, og han er også blevet interviewet af tyske medier.

- Jeg er da mega stolt af det. At man kan skabe en trend, som er nået så langt ud, og hvor folk går op i at gøre noget godt for naturen, siger han.

På Instagram er der i skrivende stund delt 694 billeder med hashtagget #PlasticInTheBasket, men ifølge Nikolaj Korsholm er der mange, der samler affald i deres kurv uden at dele et billede.

