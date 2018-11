Dansk produktion vender hjem: For nogle virksomheder giver det mening, mener professor

Stigende velstand og pres for højere lønninger er nogle af årsagerne til, at danske produktionsvirksomheder vender hjem igen, mener professor.

Udflytningen af danske produktionsvirksomheder er bremset op – næsten da. Nettoudflytningen, målt mellem de virksomheder, der flytter ud, og de der bliver hjemme, er kun 2 procent. Det viser en ny undersøgelse fra Syddansk Universitet.Til sammenligning var det 24 procent i 2016 og 10 procent i 2017.

Jan Stentoft, der er professor på institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, har været med til udarbejde undersøgelsen, og han er ikke i tvivl om, hvad der får de mange virksomheder til at hente deres produktion hjem fra blandt andet Kina:

- Velstanden stiger derude, lønningerne stiger, samtidig med at der også er logistikudfordringer og lange afstande med ledelse, kan det faktisk give mening at flytte noget af det tilbage igen, siger han til TV SYD.

DANSK PRODUKTION 2018: - Nettoudflytning på 2 pct. - 11% har flyttet ud, 9% har taget hjem. - Undersøgelse tæller alene små og mellemstore virksomheder. - 308 respondenter - 88 fra Region Syddanmark. 2017: - Nettoudflytning på 10 pct. - 18 pct. har flyttet ud, 8 pct. har taget hjem. - Undersøgelse tæller både store og små virksomheder. - 270 respondenter - 91 fra Region Syddanmark. 2016: - Nettoudflytning på 24 pct. - 38 pct. har flyttet ud, 14 pct. har taget hjem. - Undersøgelse tæller både store og små virksomheder. - 256 respondenter - 83 fra Region Syddanmark. Se mere

Både fordele og udfordringer

At få produktionen hjem til virksomhedens rod skaber også nemmere kommunikation – til fordel for blandt andet de hjerner, der sidder og udvikler de ting, produktionen senere skal producere, fortæller Jan Stentoft.

- Vi har nogle dygtige folk i produktudviklingen, der kan komme ud og prøve ting af ude i produktionen. Hvad virker, hvad virker ikke? forklarer han og fortsætter:

- Der foregår jo også ting ude i den virkelige verden, hver eneste dag i produktionen, hvor man kan få idéer tilbage til produktudviklingen.

Den stigende hjemtagning af produktion – og dermed arbejdsopgaver over i nye hænder – er muligvis ikke helt ligetil for alle virksomheder.

- Noget, der er faren ved, at man kan se noget kommer hjem igen, er jo rent faktisk, at nogle virksomheder har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft, og så kan det faktisk være det, der driver dem til at lægge det ud i verden igen, forklarer Jan Stentoft.

